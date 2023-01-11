أفضل من المتوقع.. وزير الاقتصاد الروسي يكشف عن ديناميكية إيجابية في معدل التضخم في البلاد

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن التضخم في روسيا في نهاية العام الماضي 2022 كان أقل من 12% حيث بلغ مستوى 11.9%.

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وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في اجتماع حكومي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تلقينا معلومات للتو، في نهاية العام الماضي كان معدل التضخم في البلاد دون مستوى 12% ولنكن أكثر دقة عند 11.9%".

وفي وقت سابق توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم في روسيا في 2022 عند مستوى 12.4%، ولم يستبعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن يكون التضخم في 2022 أفضل من المتوقع في حدود 12%.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن التضخم في روسيا في الوقت الراهن عند مستوى أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الغربية.

المصدر: نوفوستي