توجيهات جديدة ومجالات واعدة.. أبرز تصريحات بوتين في أول اجتماع حكومي في 2023

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أول اجتماع حكومي في العام 2023، الذي طال مختلف المواضيع ورسم أولويات عمل الحكومة الروسية في المستقبل القريب.

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وفيما يلي أبرز تصريحات وتوجيهات الرئيس الروسي في الاجتماع:

- روسيا ستتجاوز جميع المشاكل في تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

- السيناريوهات السلبية التي توقعها أعداء البلاد لم تتحقق في روسيا في 2022.

- ستعزز روسيا قدراتها الدفاعية وتضمن أمن العمليات.

- سنزيد من قدرتنا الدفاعية وسنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

- بوتين يشييد بعمل الحكومة الروسية برئاسة ميخائيل ميشوستين في العام 2022.

- حققت روسيا عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال لروسيا حل القضايا الضرورية.

- بوتين يؤكد على أهمية التنمية السيادية على الرغم من الضغوطات الخارجية.

- الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.

- حقق قطاع البناء السكني في روسيا في العام الماضي أفضل النتائج في تاريخ البلاد، ويجب الحفاظ على هذه الوتيرة.

- من أولويات عمل الحكومة هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.

- يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

- ينبغي إشراك المناطق الروسية الجديدة في تنفيذ المشاريع الوطنية.

المصدر: تاس