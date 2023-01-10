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كم بلغت نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل السعودي في 2022؟

مال وأعمال

كم بلغت نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل السعودي في 2022؟
AP
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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي عن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في عام 2022.

وفي كلمته خلال "منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر"، أوضح أحمد الراجحي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لافتا إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل مميزة نحو سوق عمل جذاب.

وشدد الراجحي على حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصرا مهما في النجاح.

واستعرض الراجحي أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022، موضحا أن 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، وهو الأعلى تاريخيا، وأن  نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 37%، كما تم توظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%.

المصدر: "عكاظ"

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