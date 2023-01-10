باتروشيف: رأس المال العابر للحدود يريد تدمير روسيا

صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن رأس المال العابر للقارات لا يرى روسيا كدولة مستقلة كبرى ذات موارد غنية وسكان مكتفين ذاتيا، ويريد تدميرها.

جاء ذلك خلال مقابلة لباتروشيف مع جريدة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، وقال بهذا الصدد: "لا مكان لبلادنا في الغرب"، حيث يرى أن روسيا "تزعج مجموعة من حكام العالم، لأنها غنية بالموارد، وتتمتع بأراض شاسعة، وسكان أذكياء، مكتفين ذاتيا، يحبون بلادهم وتقاليدها وتاريخها".

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ووفقا لباتروشيف، فإن الشركات متعددة الجنسيات "تشعر بالقلق حيال نظرة روسيا للعالم، والاختلاف الأيديولوجي عن الدول التي يسيطر عليها رأس المال الغربي"، موضحا أن تلك الشركات "تهدف إلى إثراء المجتمع الاستهلاكي وتنميته، في الوقت الذي تتمسك روسيا بتوازن معقول بين القيم الروحية والأخلاقية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف باتروشيف أن الغربيين في هذا المجال "يسعون إلى إضعاف بلادنا، وتقطيع أوصالها، وتدمير اللغة الروسية والعالم الروسي"، مشيرا إلى "أنهم عملوا منذ فترة طويلة على تطوير تقنية تقويض منافسيهم من الداخل وتقسيمهم إلى دول صغيرة".

وقال باتروشيف إن هذه هي الطريقة التي تصرف بها الغرب من قبل، مذكرا بـ "إلهام" الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، إلا أن روسيا، التي احتفظت بالسلطة الدولية التي تستحقها لقرون، لا زالت عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتلعب دورا حاسما في العالم دفاعا عن المصالح الوطنية.

لذلك، يتابع باتروشيف، "لا تزال خطط الغربيين هي الاستمرار في تفكيك روسيا، وفي النهاية محوها ببساطة من الخريطة السياسية للعالم. واليوم ما زالوا يصرخون علانية بأنه لا ينبغي لروسيا أن تظل موحدة، بل يجب دفعها إلى الإطار الذي كانت عليه في القرن الخامس عشر.. لهذا، فهم لا يخجلون من أحقر الوسائل، بما في ذلك اختراع تاريخ زائف تماما لبلادنا، وتحويل مسؤوليتهم عن اضطهاد الشعوب الأخرى نحونا، وهو ما لم تفعله روسيا أبدا".

المصدر: نوفوستي