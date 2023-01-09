الدينار الكويتي "يحلّق في السماء" أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري مُحققا أعلى مستوى له في البنوك المصرية اليوم الاثنين.

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ووصل مجمل الزيادة على سعر الدنيار الكويتي في 3 آيام تداول للبنوك منذ الأربعاء الماضي وحتى ختام اليوم، لنحو 8 جنيهات، وتخطت العملة الكويتية مستوى 92 جنيهًا في بعض البنوك.

وصعد في بنك الاستثمار العربي بنحو جنيه و30 قرشا، وزاد جنيهين في البنك الأهلي الكويتي، ووصلت الزيادة في بنك كريدي أجريكول لجنيه ونصف، ليتخطى 92 جنيها.

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.

المصدر: القاهرة 24