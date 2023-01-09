الدولار والدينار الكويتي يسجلان ارتفاعا في مصر

ارتفع سعر الدينار الكويتي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، بقيمة جنيه و55 قرشا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

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وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 86.36 جنيه للشراء، و89.71 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار ارتفاعات طفيفة داخل البنوك بعد عودة البنوك للعمل، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 27.55 جنيه للشراء و27.63 جنيه بيع.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر مساهمة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2019، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، تليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.

المصدر: الأسبوع