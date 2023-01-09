سوريا.. ارتفاع أسعار الذهب مجددا

عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعا جديدا اليوم الاثنين في السوق السورية، متأثرة بارتفاع الأونصة عالميا إلى 1878 دولارا.

وبحسب جمعية الصاغة، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 312.000 ليرة سورية، وسعر شراء 311.500 ليرة سورية، فيما سجل غرام 18 قيراط سعر مبيع 267.429 ليرة سورية، وسعر شراء 266.929 ليرة سورية.

كما نشرت الجمعية عبر حسابها على "فيسبوك" أسعار الأونصة والليرة في الأسواق السورية، حيث وصل سعر الأونصة عيار 995 إلى 11.550.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 26.460.000 ليرة سورية، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت محليا انخفاضا ملحوظا بدأ من 3 يناير الجاري عندما سجل غرام الذهب 305 آلاف ليرة، بعد وصوله في وقت سابق إلى 330 ألف ليرة، وفي السابع من الشهر ذاته عاود ارتفاعه متأثرا بأسعار الاونصة عالميا ليصعد إلى 310 ألف ليرة سورية.

المصدر: الوطن