حصلت RT على الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد حدوث عطل مفاجئ فيها.

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وأعلنت هيئة قناة السويس في مصر، نجاح تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في القناة صباح اليوم، بسبب عطل مفاجئ.

وأشارت القناة إلى أنه جار سحب السفينة لمنطقة البحيرات، لتصليح العطل الذي ظهر فيها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY.

المصدر: RT