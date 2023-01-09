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الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

مال وأعمال

الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
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حصلت RT على الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد حدوث عطل مفاجئ فيها.

الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
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مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

وأعلنت هيئة قناة السويس في مصر، نجاح تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في القناة صباح اليوم، بسبب عطل مفاجئ.

وأشارت القناة إلى أنه جار سحب السفينة لمنطقة البحيرات، لتصليح العطل الذي ظهر فيها.

الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

وكان رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY.

الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المصدر: RT

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