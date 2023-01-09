دراسة: بلدان عربيان ضمن الدول التي تشهد أعلى معدلات التضخم في العالم

جاءت روسيا في المرتبة الخمسين من حيث مؤشر التضخم بين دول العالم وفقا لبيانات شهر أكتوبر 2022، فيما سجلت أعلى معدلات نمو الأسعار في زيمبابوي وفي دولتين عربيتين في الشهر المذكور.

وأعدت وكالة "نوفوستي" دراسة على أساس بيانات الخدمات الإحصائية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشملت الدراسة 155 دولة بدأت في الكشف عن البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر الماضي منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وشملت الدراسة سبع مناطق في العالم وهي: آسيا وجنوب الصحراء في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وبحسب الدراسة فقد تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في أكتوبر 2022 في زيمبابوي (268.8%) ولبنان (158.5%) وفنزويلا (155.8%) والسودان (102.6%) والأرجنتين (88%).

كذلك شملت المراكز العشرة الأولى من حيث أعلى معدلات نمو الأسعار دولا مثل تركيا (85.5%) وسريلانكا (70.6%) وسورينام (49.1%) وغانا (40.4%) وكوبا (39.7%).

وإجمالا، في أكتوبر 2022 سجلت 6 دول في العالم معدلات نمو في الأسعار من 30% إلى 40%، فيما سجلت عشر دول معدل تضخم يتراوح بين 20% و30%، فيما تراوح معدل التضخم لـ44 دولة أخرى من 10% إلى 20%.

وفيما يتعلق بروسيا، التي سجلت معدل تضخم عند 12.6% في أكتوبر الماضي، فقد احتلت المرتبة الخمسين، وسبقت روسيا في التصنيف تشيلي 12.8% (المرتبة 51) في حين جاءت ساموا في المرتبة 49 حيث سجلت 12.4%.

المصدر: نوفوستي