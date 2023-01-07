الأجهزة المنزلية الإيرانية تغزو السوق الروسية

أكد أمين عام جمعية صناعات الأجهزة المنزلية الإيرانية، عباس هاشمي، استهداف تصدير هذه الأجهزة إلى السوق الروسية.

وفي تصريح لوكالة "فارس"، أشار عباس هاشمي إلى أن صادرات الأجهزة المنزلية الإيرانية تبلغ 300 إلى 350 مليون دولار سنويا، وأن هذا المستوى متواضع قياسا بامكانيات أسواق المنطقة مثل العراق وأفغانستان وروسيا.

وأضاف هاشمي أنه على ضوء الأزمة الروسية والأوكرانية وشبه غياب قيود المعايير الأوروبية من قبل روسيا لتوريد بعض المنتجات، "توفرت أرضية تصدير الأجهزة المنزلية من إيران إلى هذا البلد"، موضحا أنه "بجانب السوق العراقية والأفغانية، تعد السوق الروسية فرصة مناسبة لتصدير هذه المنتجات".

المصدر: "فارس"