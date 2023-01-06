التضخم في أوروبا يتباطأ ويسجل 9.2٪ في ديسمبر

أنهت أوروبا عاما سيئا للتضخم مع تراجع مكاسب الأسعار مرة أخرى، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 9.2 ٪ في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة.

وقالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم عملة اليورو ارتفع في ديسمبر بأبطأ وتيرة منذ أغسطس.

كان هذا ثاني انخفاض على التوالي في التضخم منذ يونيو 2021. وفي نوفمبر، انخفض التضخم إلى 10.1٪ بعد أن بلغ ذروته عند 10.6٪ في الشهر السابق.

يعاني المستهلكون في جميع أنحاء أوروبا من ارتفاع تكاليف الطاقة منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير، والتي ألحقت خرابا بأسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم.

تشير أحدث الأرقام إلى أن تكاليف الطاقة آخذة في التراجع في الوقت الحالي. وتباطأ ارتفاع أسعار الطاقة إلى 25.7٪، بانخفاض بعد مكاسب نوفمبر بنسبة 34.9٪ و41.5٪ في أكتوبر.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي من أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الصيف، حيث ملأت أوروبا إلى حد كبير مخازنها لفصل الشتاء بإمدادات من بلدان أخرى، بينما أدى الطقس الأكثر دفئا من المعتاد إلى تقليل المخاوف من حدوث نقص خلال موسم التدفئة.

أما مكاسب أسعار الغذاء، العامل الكبير الآخر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم الأوروبي، فقد ظلت ثابتة إلى حد ما. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بوتيرة سنوية بلغت 13.8٪ في ديسمبر، وهي نسبة أعلى من الشهر السابق.

المصدر: AP