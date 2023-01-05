تركيا لا تستبعد توريد الغاز عبر بلغاريا إلى دول ثالثة

لم يستبعد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، احتمال توريد الغاز عبر بلغاريا إلى دول ثالثة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن تصريح دونماز قوله: "تسهم تركيا بقسطها في أمن الطاقة لبلغاريا. وبشكل عام يدور الحديث في إطار العقد عن 20 مليار متر مكعب من الغاز. وإذا تم خلق الظروف الضرورية فسيكون بإمكان تركيا تنظيم توريد الغاز عبر بلغاريا، أي تلبية احتياجات دول ثالثة إلى الغاز".

ووقعت شركتا "Botaş" التركية والبلغارية "Bulgargaz" عقدا لتزويد بلغاريا بـ 1,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي