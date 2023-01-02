وزير الطاقة التركي يكشف عن عقود طويلة الأمد للغاز مع روسيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن إبرم بلاده عقودا طويلة الأمد للغاز مع روسيا، في إطار الأسعار والمعايير العالمية.

وقال دونماز عبر "تي في نت"، مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا لديها امتيازات في سعر الغاز الروسي، إن العقود المبرمة مع روسيا طويلة الأمد، وفي إطار الأسعار والمعايير العالمية.

وشدد على أن تركيا لم تنضم إلى سياسة العقوبات ضد روسيا وفي هذا الصدد "لا تبحث اليوم عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز الروسي".

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المصدر: نوفوستي