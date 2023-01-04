مصر.. إغلاق المحال المتلاعبة في أسعار السلع

تكثف وزراة التموين والتجارة الداخلية في مصر جهودها للحد من تلاعب التجار في أزمة ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب الأزمة الكبرى في الأسواق من ارتفاع كبير في السلع الغذائية.

إقرأ المزيد

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان نشرته، أن هناك لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين، للمرور على المحال التجارية، للتأكد من ‏وضع السعر على السلعة.

وكانت الوزارة قد أعطت مهلة أسبوعين للمحال التجارية، لوضع السعر على السلعة، وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير ‏المنضبطة، واتخاذ قرارات منها غلق المحال المخالفة لذلك.

و‏أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، حيث وجّه بتشكيل اللجان لمتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال، وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب المصيلحي مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات، وعمل حملات توعية لكافة المحال، بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

المصدر: القاهرة 24