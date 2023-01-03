"ما ينفعش تكمل معانا".. نائبان يطالبان بإقالة وزير التموين المصري

طالب نائبان بالبرلمان المصري خلال جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء، بإقالة أو استقالة وزير التموين علي المصيلحي.

وقال النائب نافع عبد الهادي خلال توجيه طلب إحاطة لوزير التموين، "الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين، وساعدت في تعظيم دور المحتكرين وعدم القيام بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، والغلاء فاق الحد والتصور، فأين دور الوزارة".

وأضاف أن الوزارة تسير بسياسات عكس سياسات رئيس الجمهورية، الذي يطالب بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار.

وصرح بأن الوزارة تسير عكس الاتجاه، حيث طالب بإقالة وزير التموين أو تقديمه الاستقالة.

من جهتها، قالت النائبة ألفت المزلاوي، لوزير التموين: "أنت ما ينفعش تكمل معانا".

وأضافت خلال إلقاء طلب الإحاطة: "أنت وزير مأزوم وتقوم بتصدير المشكلات للنواب، ولا تقابلهم لحل المشكلات".

وأشارت المزلاوي إلى أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء الخبز، وكررت كلمتها للوزير قائلة: "أنت ما ينفعش تكمل معانا".

كما وجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس "حزب العدل"، انتقادات حادة لوزارة التموين.

وأشار النائب المصري إلى عودة الطوابير أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز، بخلاف تراجع ضوابط الخبز السياحي من حيث الوزن والجودة.

وأكد عدم جواز استمرار حجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: "الحرب حجة بطلت.. أوكرانيا الآن تطلع قمح، وروسيا تطلع قمح"، مشيرا إلى ارتفاع السعر 15% فقط منذ الأزمة حتى الآن.

ويواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بـ 151 أداة رقابية تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

ومن المقرر أن يرد وزير التموين على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب، في نهاية الجلسة، بعد الانتهاء من كلمات الأعضاء.

المصدر: موقع "المصري اليوم"