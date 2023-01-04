تونس تطرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة

طرحت تونس مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار أي ما يعادل 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 و2025.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة، إن تونس استطاعت خلال عام 2022 تطوير ما يصل إلى 500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، مبينة أن تونس تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليوناً في 2025.

ولفتت إلى أن الـ1700 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في تونس تأتي في إطار برنامج متكامل تتبناه الدولة، إذ تبلغ قيمة هذه المشروعات نحو 5 مليارات دينار تونسي (1.6 مليار دولار)، ومن المقرر إقامتها خلال المدة بين 2023 و2025.

وبحسب الوزيرة، هناك 3 برامج للطاقة المتجددة في تونس، أولها نظام اللزمات، وهي المشروعات الأكبر من 100 ميغاواط، والثاني هو الإنتاج بين 1 و10 ميغاواط، في حين الثالث هو الإنتاج الذاتي من جانب المؤسسات الصناعية أو المواطنين، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

المصدر: "موزاييك أف أم"