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مصر تصدر أعلى شهادة ادخارية في تاريخها

مال وأعمال

مصر تصدر أعلى شهادة ادخارية في تاريخها
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قرر بنك مصر، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو بفائدة 22.5% تصرف شهريا.

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وأكد بنك مصر، أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وكان البنك المركزي قرر نهاية الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بنسبة 3%.

وجاءت الشهادة الادخارية في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

المصدر: وكالات

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