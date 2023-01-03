Netflix تواجه أكبر خسارة لها منذ عقد

أنهت Netflix أسوأ عام لها منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث انخفضت قيمة أسهمها بأكثر من 50 في المائة وخسارة تقدر بـ136 مليار دولار من القيمة السوقية.

وفي عام 2022، انخفضت أسهم Netflix بنسبة 50.6 في المائة، وهي أكبر نسبة تنخفض فيها قيمة السهم على أساس سنوي منذ عام 2011.

وللمرة الأولى، فقدت الشركة عددا من مشتركيها لربعين متتاليين، مما أدى إلى فترة من التضييق وشملت تسريح عدد كبير من العمال.

وفاق تراجع Netflix مؤشر Nasdaq، الذي انخفض بنسبة 33.1 في عام 2022. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى تجربة طرق جديدة للحصول على العائدات المالية، ومن بينها كسر وعدها بعدم وجود إعلانات تجارية، حيث أطلقت فئة مدعومة بالإعلانات في محاولة للاستفادة من سوق الإعلانات في مواجهة النمو غير المؤكد للمشتركين.

هذا وتقدم Netflix أيضا برامج لياقة بدنية لأول مرة ويقال إنها تستكشف عرض البرامج الرياضية عبر خدمة البث المباشر، وهو أمر قال التنفيذيون في الشركة ذات مرة إنهم لا يهتمون به.

المصدر: breitbart