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محاولة تهريب "ذهبية" داخل مصر

مال وأعمال

محاولة تهريب
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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في مصر برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية من الساعات والمشغولات الذهبية.

محاولة تهريب
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ووفقا للجمارك تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته شرائط مخدرة، حيث أنه تم الكشف عن الراكب الأول أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أثناء خروجه من بوابة الجمارك، ولكن تلاحظ وجود ما يشتبه أنه مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا أسفر عن ضبط 9 ساعات من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة و16 وحدة من المشغولات الذهبية عبارة عن سلاسل وانسيالات وفوارغ ساعات يد وعلب مكياج وزراير.

وتم ضبط راكب مصري أيضا بحوزته 73 قرص من عقاقير مدرجة بجداول المخدرات وبحوزته أيضا سلاح أبيض عبارة عن "مطواة".

المصدر: RT

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