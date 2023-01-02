ميلر: "غازبروم" وصلت إلى مستوى جديد مبدئيا في ضخ الغاز إلى الصين

قال رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، إن هذه الشركة الروسية العملاقة، وصلت مع حلول 1 يناير، إلى مستوى جديد مبدئيا في مجال توريد الغاز إلى الصين.

ووفقا له، في العام الماضي وبطلب من الجانب الصيني، كانت عمليات التوريد تنجز بكميات تتجاوز التعاقدية، مما جعل من الممكن تنفيذ بنود الاتفاقات بزيادة ملحوظة.

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وأضاف: "بطلب من الجانب الصيني كذلك، قمنا في 31 ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بالانتقال إلى تسليم الأحجام اليومية الواردة في العقد الخاص بالعام التالي. وبهذا الشكل، اعتبارا من 1 يناير 2023، انتقلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد تماما في مجال توريد الغاز إلى الصين".

في عام 2022، أعلنت شركة "غازبروم"، عدة مرات عن تسجيل أرقام قياسية في مجال توريد الغاز إلى الصين. والمرة الأخيرة كانت في 28 ديسمبر، عندما زادت كميات التوريد عما متفق عليه بنسبة 18.7%.

ووفقا لمعطيات الشركة، بلغ إجمالي حجم الغاز الروسي المصدر إلى الصين 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي