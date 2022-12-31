الحكومة الروسية توافق على تمديد اتفاق مع كازاخستان حول نقل 10 ملايين طن من النفط إلى الصين

وافقت الحكومة الروسية على تمديد اتفاقية مع كازاخستان حول نقل ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويا إلى الصين لمدة 10 سنوات.

ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، القرار الخاص بذلك وتم نشره على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

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وجاء في الوثيقة: "وستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى 1 يناير عام 2034".

وتنص الاتفاقية على نقل النفط الروسي عبر كازاخستان إلى الصين بكمية تصل إلى 10 ملايين طن سنويا.

في عام 2021، ضمنت شركة "ترانسنفت" الروسية تصدير 40 مليون طن من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى الصين.

ومن هذه الكمية، تم تصدير 30 مليون طن عبر خط "شرق سيبيريا - المحيط الهادئ"، و10 ملايين طن عن طريق الترانزيت عبر كازاخستان.

المصدر: تاس