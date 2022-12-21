كازاخستان تخطط لشحن دفعة تجريبية من النفط إلى ألمانيا

أفاد ماغزوم ميرزاغالييف رئيس شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز، بأن هذه الشركة تنظر في خيار إرسال شحنة تجريبية من النفط إلى ألمانيا في يناير 2023.

ويشار إلى أن ميرزاغالييف أجرى محادثات عبر الفيديو مع ميخائيل كيلنر أحد قادة حزب الخضر الألماني ومن كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا. كما التقى ميرزاغالييف في أستانا مع عضو البوندستاغ كريستيان جورك.

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وناقش الجانبان خلال ذلك، موضوع تصدير النفط من كازاخستان إلى مصفاة النفط في شويدت في شرق ألمانيا.

ويبدي الجانب الألماني، الاهتمام بإمدادات مستقرة من النفط الخام من كازاخستان عبر خط أنابيب النفط دروجبا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة المذكورة أعلاه، أكثر من 10 ملايين طن من النفط الخام، وهي تزود برلين وجزءا كبيرا من شرق ألمانيا بالمشتقات النفطية المختلفة.

المصدر: نوفوستي