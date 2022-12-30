الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أعوامها منذ 2018

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في آخر أيام التداول في عام صعب شهد توترا جيوسياسيا ومخاوف من الركود مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.3 بالمئة وسط تداولات هزيلة اليوم، إذ غذى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وخسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9 بالمئة هذا العام مسجلا أسوأ أداء منذ 2018.

وتأثر المؤشر العام بمؤشري القطاعين الصناعي والمصرفي بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة متخليا عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية.

وأغلق مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني منخفضا 0.8 بالمئة مع تقليص ساعات التداول إلى النصف اليوم، بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3 بالمئة، وهي أسوأ خسائره السنوية منذ 2018.

المصدر: "رويترز"