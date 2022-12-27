مساعد الرئيس الروسي: سعر صرف الروبل سيعود إلى النطاقات الأخيرة ولا شروط مسبقة لإضعافه

أكد مكسيم أوريشكين مساعد رئيس روسيا، أن الضعف الحالي للروبل ليس موضوعيا، ولا توجد شروط مسبقة جدية لإضعاف العملة.

وصرح المساعد الرئاسي في مقابلة مع RBC وقال: "ما نراه الآن في السوق، تلك الحركة الحادة، بالطبع، ليست ذات طبيعة موضوعية".ووفقا لأوريشكين، لا توجد شروط مسبقة جدية لإضعاف العملة.

وحدد المساعد الرئاسي، أن سعر صرف الروبل سيعود على الأرجح إلى النطاقات "التي اعتدنا عليها مؤخرا".

وفي رأيه، بالنسبة للمواطنين الروس وللدولة، فإن الروبل القوي هو الأهم.

وأشار أنه: "من المهم جدا ألا يعتمد الروبل القوي على بعض العوامل لمرة واحدة أو التغييرات لمرة واحدة فحسب، هذا يعني الحاجة إلى زيادة إنتاجية العمل، ومستوى التطور التكنولوجي".

وأوضح المحلل المالي لشركة BitRiver فلاديسلاف أنتونوف، سابقا أن المهمة الرئيسية لإضعاف الروبل تتمثل في تقليل عجز الميزانية، وهذه العملية تخضع لسيطرة السلطات المالية.

وأعلن نائب رئيس بنك روسيا أليكسي زابوتكين، أن اقتصاد البلاد سيكون قادرا على العودة إلى مستويات العام الماضي بحلول 2025، بينما سيستقر الاقتصاد على مسار جديد للنمو المستدام عام 2024.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس