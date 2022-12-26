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أردوغان: اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود وارتفاع العائدات إلى ترليون دولار

أردوغان: اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود وارتفاع العائدات إلى ترليون دولار

مال وأعمال

أردوغان: اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود وارتفاع العائدات إلى ترليون دولار
AP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود، خلال عمليات التنقيب التي تقام هناك.

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وقال أردوغان: "أزف لشعبنا بشرى أننا اكتشفنا 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود خلال عمليات التنقيب التي نقوم بها هناك".

وأردف الرئيس التركي: "نعمل على بدء وصول الغاز الوطني الذي اكتشفناه في البحر الأسود إلى المواطنين الأتراك، في الربع الأول من العام الجديد 2023".

وتابع: "قيمة اكتشافاتنا من الغاز في البحر الأسود -حتى الآن- تتجاوز ترليون دولار..مع الاكتشاف الجديد (الذي هو 58مليار متر مكعب)، ارتفع حجم كل ما اكتشفناه من غاز طبيعي في البحر الأسود، حتى الآن، إلى 710 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل نحو ترليون دولار في الأسواق العالمية".

وأضاف: "الانتهازيون الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية الحالية في تركيا لتحقيق أرباح خيالية لهم، هم بلا أخلاق، ويعملون على إغراق سفينتنا/تركيا، ولن نسمح لهم وسنحاربهم".

المصدر: RT

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