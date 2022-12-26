الحكومة الروسية تكشف عن خطة لمضاعفة إنتاج السيارات في روسيا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، بأنه من المقرر مضاعفة إنتاج السيارات في روسيا بحلول 2025، وذلك بناء على السيناريو المستهدف لاستراتيجية تطوير صناعة السيارات.

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كما أشار مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن زيادة إنتاج السيارات سيرافقها زيادة في دعم الحكومة الروسية لهذا القطاع.

وجاء ذلك خلال استعراض الوزير الروسي لاستراتيجية تطوير صناعة السيارات في روسيا حتى العام 2025 في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وفقا لمانتوروف فإن الوثيقة تتضمن السيناريوهات الأساسية والأهداف، وقال إنه "في كلا الخيارين سيتم تحقيق مهام السيادة التكنولوجية التي حددها الرئيس الروسي، ولكن في السيناريو المستهدف مع زيادة الدعم الحكومي فإنه المتوقع تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2025 وهي: مضاعفة الناتج الإجمالي لجميع أنواع السيارات وزيادة إنتاج مكونات السيارات بنحو ثلاثة مرات".

وأضاف المسؤول الروسي أن حصة المكون المحلي في سوق السيارات الروسية من المخطط أن تصعد من 40% إلى 80% بحلول العام 2030.

وانطلقت اليوم في روسيا مبيعات السيارة الكهربائية الروسية "موسكوفيتش 3"، والتي تم تجميعها في المصنع الذي كانت تملكه "رينو" في موسكو، بعدما قررت الأخيرة الانسحاب من السوق الروسية.

المصدر: نوفوستي