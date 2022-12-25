 انخفاض القيمة السوقية لشركة تسلا بمقدار 85 مليار دولار

أشار تقرير للفاينانشال تايمز إلى أن القيمة السوقية لشركة تسلا التابعة لإيلون ماسك انخفضت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 85 مليار دولار وهي الآن تساوي أقل من 400 مليار.

يشير التقرير إلى أنه في ختام التداول في 23 ديسمبر، انخفضت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي خلال العامين الماضيين ووصلت إلى مستوى 123.15 دولار.

ويأتي الانخفاض وفق التقرير نتيجة لإعلان ماسك عن بيع الأوراق المالية لشراء الشبكة الاجتماعية "تويتر". بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء آفاق مبيعات السيارات. ويرجع ذلك إلى تقديم خصومات بقيمة 7500 دولار على اثنين من طرازات تسلا الأكثر طلبا في الولايات المتحدة.

المصدر: FNA