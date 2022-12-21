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مصر تكشف الاحتياطي المتبقي "لإطعام الشعب"

مال وأعمال

مصر تكشف الاحتياطي المتبقي
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كشف رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر إبراهيم عشماوي، عن الاحتياطي الاستراتيجي المتبقي في البلاد لإحدى أهم السلع.

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وأضاف عشماوي، خلال حواره على قناة cbc، أن "وزارة التموين خدمية بمذاق اقتصادي"، مشيرا إلى وجود نوع من انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بواقع 2.1%، رغم أن معدلات العام الماضي كانت أفضل، كما حصلت مشكلة كبيرة تتعلق بسلاسل الإمداد والتموين في اقتصاديات الدول الكبري المنتجة وهو ما أثر علي اقتصاديات الدول الناشئة، ومن بينها مصر.

وتابع، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر إيجابية للغاية، مثل معدل النمو، وهناك تحديات كثيرة، أكبرها السوق والأسعار، والوزارة لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية من القمح بواقع 4.9 شهر والزيت بواقع 5.9 شهر والسكر بواقع 3 شهور والمكرونة 5.9 شهر والدواجن بواقع 4.5 شهر واللحوم بواقع سنة.

المصدر : قناة CBC

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