ماذا ينتظر مصر بعد اكتشاف حقل غاز ضخم شرق المتوسط؟

قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر محمد سعد الدين، إن حقل "نرجس" للغاز المكتشف حديثا سيكون نصف حقل "ظهر".

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وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال استضافته في قناة "dmc" أن إنتاج مصر من الغاز يوميا يصل إلي 6 مليار قدم مكعب يكفي الاحتياجات المحلية والتصدير منه، مشيرا إلى أن مصر ستكتشف حقول بشكل مستمر، بسبب الطفرة التي حدثت في مصر ومن المتوقع تصدير الغاز بمليار دولار شهريا.

وأوضح أن محطات الإسالة في مصر تحقق قيمة مضافة لقطاع الغاز والبترول، وهذه المحطات لم تكلفنا أموال باهظة، مشيرا إلي أن قدرة المحطين 2 مليار قدم يوميا، وإنتاجنا 7 مليار قدم، واحتياجاتنا 6 مليار قدم.

وأشار الدكتور محمد سعد الدين، إلي أن محطات الإسالة في مصر تفوق أي محطات في الشرق الأوسط، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تعويض الغاز ويعمل علي الشراء بتكلفة عالية.

وتابع، كلما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية، كلما دفعوا الثمن غاليا بارتفاع سعر الغاز، ويجب أن تنتهي هذه الحرب، وأري أنهم سوف يصلون لحل قريبا.

وأوضح أن اسم حقل "النرجس" اشتق من المنطقة التي فيها وأي اسم لأي حقل يعود للمنطقة التي بها أو الشركة التي اكتشفته أو الشخص الذي اكتشفه، مشيرا إلي أن الدولة حولت 480 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وتم إنشاء 900 محطة علي مستوي الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعى، وكان له مردود إيجابي علي الدولة.

ولفت إلي أنه من وجهة نظري متوقع أن يتم اكتشاف حقول أخرى، موضحا أن مصر لها 120 تريليون قدم احتياطي من الغاز، ولذا فالخير سيأتي لمصر بإذن الله.

وكانت شركة شيفرون قد أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى "نرجس 1X"، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

المصدر : اليوم السابع