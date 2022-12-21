وزير النقل المصري يعلن رغبة قطر والإمارات في الاستثمار بالموانئ في مصر

دعا وزير النقل المصري كامل الوزير، إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، تنفيذا لخطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات.

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وأشار وزير النقل المصري على هامش مؤتمر التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.

وقال الوزير إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية بجوار جميع الموانئ لربطها بالموانئ الجافة وبالتالي بالنقل السككي الذي تعمل الوزارة حاليا علي زيادة معدلاته في نقل البضائع، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.

وأضاف وزير النقل المصري أن خطة التطوير والاستثمار تتم حاليا في عدة موانئ مثل: الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب، وغيرها.

المصدر: RT