المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، في محاولة لكبح التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

وأوضح أن الظروف الدولية "ما تزال تتسم باستمرار الأزمة في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة".

وأضاف: "الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال 2023.. هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، الذي يرتقب أن يبقى مرتفعا".

وكان المركزي المغربي خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليو من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، قبل أن يرفعه في 27 سبتمبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس.

كما توقع البنك المركزي تضخما عند 6.6 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021، وفق البيان.

وتوقع المركزي نمو الاقتصاد المحلي بنحو 1.1 بالمئة خلال العام الجاري على أن يصل إلى 3 بالمئة في 2023.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + وكالات