الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية فوزها بمشروع ضخم في مصر يقدر بمليار درهم إماراتي.

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وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة العقد تبلغ مليار درهم، متوقعة الانتهاء من العمل خلال 2023.

وقال ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، في وقت سابق، إن حجم استثمارات الشركة يزيد علي 800 مليون درهم.

وأشار زغلول إلي أن قيمة عقود المشاريع التي تعمل عليها المجموعة حالياً تبلغ نحو 25 مليار درهم، وذلك علي مدار السنوات القادمة.

من جانبها، أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية عن خططها الاستثمارية لمصر حتي 2025.

وتعتزم عملاق تجارة التجزئة الإماراتية ماجد الفطيم استثمار 400 مليون جنيه (16.2 مليون دولار) في السوق المصرية العام المقبل، وأكثر من 750 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) بحلول 2025 .

يأتي ذلك لمضاعفة حجم أعمال سلسلة متاجر التجزئة التابعة لها "كارفور" بالسوق المحلية المصرية، بحسب البيان الصادر عن الشركة أمس (بي دي إف).

المصدر: وسائل إعلام إماراتية