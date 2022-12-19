رئيس قناة السويس: أرقام قياسية العام الماضي.. ولا اقتراب من أصول الهيئة

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، إن إيرادات القناة حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري مسجلة 8 مليارات دولار.

وأوضح ربيع في حوار مع قناة CBC أن 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة بزيادة 15 في المئة، عن العام الماضي، كما حققت مليارا و408 مليارات طن، بزيادة 11 في المئة.

وأضاف ربيع أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف لمجابهة الأزمات ولا سيما أزمة فيروس كورونا عام 2020 والتي أثرت على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى، إلا أن قناة السويس حققت بها نجاحات بفضل التخطيط الجيد.

وأضاف ربيع، أن قناة السويس الجديدة والتطوير الذي تشهده منطقة الجنوب بطول 40 كم لتوسيع القناة 40 مترا وتعميقها إلى 72 قدما، والازدواج في البحيرات المرة لإضافة 10 كم، كل ذلك شكل عوامل جذب للعملاء، وزاد من إيرادات القناة.

وقال ربيع إن هيئة قناة السويس وضعت أرقاما مستقبلية يتوقع أن يحققها صندوق هيئة قناة السويس من خلال الاستثمارات أو الشراكات من 200 لـ 300 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة وذلك من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها.

المصدر: "صدى البلد" + "الأسبوع"