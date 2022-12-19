سحب الغاز من الخزانات تحت الأرضية الأوروبية لا يزال أعلى من المؤشر المتوسط لديسمبر

تدل معطيات معهد Gas Infrastructure Europe، على أن استجرار الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي يبقى أعلى بنسبة 14.5٪ من المتوسط المسجل لمنتصف ديسمبر خلال عدة سنوات.

ولكن هذا الاستجرار تراجع عن وتيرته القياسية التي تم تسجيلها في منتصف الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الغاز في أوروبا بنسبة 15٪ بحلول نهاية الأسبوع، بفضل توقع حلول طقس دافئ في فترة الأيام السبعة المقبلة - ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في معظم الدول الأوروبية أعلى من المؤشرات المناخية.

ووفقا لمعطيات المعهد، بلغ استجرار الغاز من المنشآت تحت الأرضية في دول الاتحاد الأوروبي في يوم 17 ديسمبر، 501 مليون متر مكعب.

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وتجاوزت عمليات سحب الغاز من المستودعات على مدى أكثر من أسبوع، متوسط ​​المؤشرات المتعددة السنوات.

ويشار إلى أن موسم التدفئة بدأ في أوروبا في 14 نوفمبر، ومنذ تلك اللحظة، استجرت دول الاتحاد الأوروبي 13.26 مليار متر مكعب من مرافق التخزين.

وتفيد المعطيات، بأن مرافق التخزين في أوروبا الآن ممتلئة بنسبة 84.15٪، وتحتوي على ما يزيد قليلا عن 91 مليار متر مكعب من الغاز. ويتم تنفيذ السحب الصافي للغاز من مرافق التخزين من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال.

في وقت سابق، حذرت "غازبروم" من أنه حتى لو تم تخزين الحد الأقصى من احتياطيات الغاز في منشآت التخظين في الدول الأوروبية الكبيرة، فلن يضمن لها قضاء موثوق لفترة الخريف والشتاء بدون مشاكل.

المصدر: تاس