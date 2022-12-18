موقع: اليونان ترسل ملايين اليوروهات إلى أوكرانيا بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة

أفاد موقع pronews.gr، بأن اليونان، بالإضافة إلى الأسلحة، ترسل أيضا ملايين اليوروهات إلى أوكرانيا، وذلك بمشاركتها في الدعم الائتماني الأوروبي لكييف.

وأشار الموقع إلى أن اليونان باشرت بدعم أوكرانيا ماليا بملايين القروض عقب القرار بهذا الخصوص من جانب حكومة [رئيس الوزراء] كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووفقا للموقع صدر عن النائب الأول لوزير المالية اليوناني ثودوروس سكيلاكاكيس، قرار اعتمد في أساسه على قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية اقتصادية كلية طارئة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في شكل قروض بمبلغ مليار و5 مليارات يورو على التوالي. تم بالفعل تقديم قرض بقيمة 1 مليار يورو إلى أوكرانيا في 1 و 2 أغسطس 2022، وهناك قروض بقيمة 5 مليارات يورو في طور التقديم. مدة القرض 25 سنة.

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في إطار هذه القروض البالغة 6 مليارات يورو، تقدم الدول الأعضاء ضمانات مشتركة بقيمة 3.66 مليار يورو (61٪ من 6 مليارات يورو) لتعزيز الصندوق الأوروبي المخصص لتغطية التزامات المساعدة المالية الأوروبية المحتملة للبلدان الأخرى.

وذكر الموقع أنه من إجمالي المبلغ المضمون البالغ 3.66 مليار يورو، تبلغ قيمة الضمانات اليونانية 45 مليون يورو و 269 ألف يورو (1.2369٪ من 3.66 مليار يورو).

المصدر: تاس