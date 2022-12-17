وزير مصري أسبق: احتياطات الغاز في المنطقة بحدود 230 تريليون قدم مكعب

قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال إن "احتياطيات الغاز في منطقتنا تقدر بـ230 ترليون قدم مكعب"، وأن اكتشاف حقل ظهر في مصر رفع احتياطي المنطقة بواقع النصف.

وقال عبر قناة "إم بي سي مصر": "المسوح التي قامت بها العديد من مؤسسات الدولة تشير إلى أن احتياطيات الغاز بمنطقتنا تقدر بـ230 ترليون قدم مكعب"، وأن "اتفاقيات الترسيم تمكن مصر من التنقيب عن الغاز بمياهها سواء الإقليمية أو الاقتصادية".

وأضاف أن احتياطات مصر من الغاز قبل اكتشاف "حقل ظهر" كانت تقدر بـ60 تريليون قدم مكعب، وهو ما يؤمن استهلاك مصر للغاز لمدة 20 عاما، وأشار إلى أن اكتشاف الحقل رفع الاحتياطي المصري من الغاز بقيمة 30 تريليون قدم مكعب.

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وتحدث عن ترسيم الحدود البحرية في مناطق التماس الحدودية، وقال: "الحدود بين الدول المقابلة تنقسم إلى حدود مياه إقليمية بواقع 12 ميل بحري من خط الأساس للدولة بجانب 200 ميل بحري كمياه اقتصادية بشرط أن تكون المسافة مع الدولة المقابلة تتجاوز 400 ميل بحري".

وتابع: ترسيم الحدود "أمر في غاية الأهمية، إذ أنه يمنح الدولة كامل سيطرتها على حدودها ومواردها"، ويكون بالاتفاق بين دولتين متجاورتين أو متقابلتين، ويتم إيداع ملف الترسيم في الأمم المتحدة للعرض على كل الدول الأعضاء لإبداء الاعتراضات، وبعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الاعتراضات يصبح الترسيم وجوبيا.

المصدر: "القاهرة 24"