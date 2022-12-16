أول إجراء في مصر لضبط الأسعار في الأسواق

وجه وزير التنمية المحلية في مصر هشام آمنة، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة للمواطنين.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر على مدار اليوم بين المحافظين والجهات التابعة لوزارتى التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

كما شدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم اخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مشيراً إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية و فتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية .

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT