 
مباشر

الحكومة المصرية توجه تحذيرا للتجار

مال وأعمال

الحكومة المصرية توجه تحذيرا للتجار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udf1

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها، وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.

إقرأ المزيد
قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن الأرز
قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن الأرز

وأوضح أنه بعد مهلة الأسبوعين وفي حال عدم الالتزام ستصدر عقوبات بحق المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والتي تصل للغلق.

وأضاف فى مؤتمر صحفي، أنه تم رصد عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة الحالية، ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا أنه تم رصد هذا الأمر وتمت مناقشته.

وأكد أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة، للتخفيف عنه في الأعباء المعيشية.

وقال إن هناك حالة من عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا أنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته. 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباءً مالية كثيرة لتخفيف الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أن هدف الدولة ليس اختفاء أي سلعة متاحة. 

المصدر: القاهرة 24

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا