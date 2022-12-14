الحكومة المصرية توجه تحذيرا للتجار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها، وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.

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وأوضح أنه بعد مهلة الأسبوعين وفي حال عدم الالتزام ستصدر عقوبات بحق المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والتي تصل للغلق.

وأضاف فى مؤتمر صحفي، أنه تم رصد عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة الحالية، ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا أنه تم رصد هذا الأمر وتمت مناقشته.

وأكد أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة، للتخفيف عنه في الأعباء المعيشية.

وقال إن هناك حالة من عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا أنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباءً مالية كثيرة لتخفيف الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أن هدف الدولة ليس اختفاء أي سلعة متاحة.

المصدر: القاهرة 24