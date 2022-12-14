سهم "تسلا" يهبط 40%

انخفض سهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية بأكثر من 40% منذ نهاية سبتمبر الماضي، وتسارع الانخفاض بعد أن تم الكشف في أوائل ديسمبر الجاري عن خطط لتعليق الإنتاج في مصنع الشركة بشنغهاي.

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وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سهم الشركة الأمريكية تراجع أمس الثلاثاء بنسبة 4.1%، وفي ظل ذلك تراجعت القيمة السوقية لشركة "تسلا" لفترة وجيزة إلى دون مستوى 500 مليار دولار.

وأثرت المخاوف بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، وكذلك شراء مؤسس الشركة، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لشبكة "تويتر" بشكل كبير على سهم "تسلا" هذا العام.

ومع تراجع سهم "تسلا" خسر ماسك، لقب "أغنى رجل في العالم" أمام رجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أل في أم أتش" للسلع الفاخرة.

المصدر: بلومبرغ