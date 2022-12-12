هو الثاني في أقل من أسبوع.. حريق يلتهم مركزا تجاريا ضخما في ضواحي موسكو

اندلع حريق في مركز تجاري، اليوم الاثنين، في مدينة بلاشيخة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وامتد الحريق على مساحة 500 مترا مربعا.

وعن سبب اندلاع الحريق في مركز التسوق "ستروي بارك" أفادت المعطيات الأولية بأن اشتعال النيران في مواد البناء في منطقة مكشوفة بجوار المبنى كانت وراء الحريق ومن ثم امتد الحريق إلى الطابق الأول من المركزي التجاري.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى مساحة النار 500 متر مربع، وأن وحدات الاطفاء والانقاذ فى مكان الحادث.

ويعد الحادث ثاني حريق لمركز تجاري في غضون أيام، إذ اندلع يوم الجمعة الماضي حريق هائل في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو.

واشتعلت النيران في متجر مواد البناء "OBI" وبلغت مساحة الحريق نحو 18 ألف متر مربع.

يتبع..