ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في نهاية نوفمبر 2022 مستوى 3.1175 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 2.13% عن نهاية أكتوبر من هذا العام.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته إدارة الدولة الصينية للرقابة على النقد الأجنبي في الصين اليوم الخميس.

وتنمو احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في سبتمبر الماضي أدنى مستوى لها منذ مارس 2017.

وتوقع خبراء في المتوسط ​​زيادة الاحتياطيات إلى 3.1 تريليون دولار من 3.052 تريليون دولار في أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي + فين ماركت