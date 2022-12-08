 
مباشر

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي

مال وأعمال

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc2k

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في نهاية نوفمبر 2022 مستوى 3.1175 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 2.13% عن نهاية أكتوبر من هذا العام.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته إدارة الدولة الصينية للرقابة على النقد الأجنبي في الصين اليوم الخميس.

وتنمو احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في سبتمبر الماضي أدنى مستوى لها منذ مارس 2017.

وتوقع خبراء في المتوسط ​​زيادة الاحتياطيات إلى 3.1 تريليون دولار من 3.052 تريليون دولار في أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي + فين ماركت

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)