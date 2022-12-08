كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2022؟

صرح وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، للصحفيين اليوم الخميس، بأن وزارة المالية تقدر عجز الميزانية الفيدرالية بنهاية عام 2022 عند 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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وقال الوزير الروسي: "نظرا لأننا ننفذ حاليا عمليات كبيرة في السوق المالية، وسيتم إنفاق مبالغ كبيرة من الميزانية في نهاية العام، بما في ذلك جزئيا على حساب نفقات العام المقبل، لذلك فإننا نقدر هذا العام عجز الميزانية بحوالي 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن عجز الميزانية العام القادم من المخطط أن يكون عند المستوى نفسه (2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وقبل أيام وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الميزانية لعام 2023 وفترة التخطيط 2024-2025، والذي ينص على خفض تدريجي في عجز الموازنة من 2% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي