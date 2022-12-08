قفزة في احتياطيات قطر الدولية

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمركزي القطري في نوفمبر 2022 لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82%، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من 2021.

وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي بنحو 13.169 مليار ريال.

وجاء الصعود مدفوعا بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال، إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ"الاحتياطيات الدولية الكلية".

المصدر: الشرق