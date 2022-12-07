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الحكومة المصرية تعلق على شائعات أزمة البن والشاي في البلاد

مال وأعمال

الحكومة المصرية تعلق على شائعات أزمة البن والشاي في البلاد
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ردت الحكومة المصرية على ما يشاع حول نقص الشاي والبن في السوق، بأنه تتوفر كميات كبيرة منهما فى الموانئ تغطي حاجة السوق المحلية بالكامل.

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وردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن أن هناك وفرة ومخزونا استراتيجيا وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.

وأوضح تقرير لمجلس الوزراء، أن رئيس شعبة البن بالغرف التجارية أكد في 8 نوفمبر أن الموجود في المواني مـن البن سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية.

وانتشر خلال الساعات الماضية شائعات تشير إلى وجود نقص فى مخزون الشاى والبن فى الأسواق المصرية، إلا أن رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أكد وجود وفرة ومخزون شاي يكفي عاما وهناك أكثر من 100 نوع متداول بالأسواق المحلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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