الدين العام الأوكراني يصعد بنحو 50%

صرح النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، بأن الدين العام لأوكرانيا منذ 24 فبراير وحتى نوفمبر من هذا العام ازداد بنسبة 45%.

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وأضاف المسؤول الأوكراني أن حجم الدين العام والديون المضمونة من الدولة لأوكرانيا تقترب من مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المسؤول في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "بلغ الدين الحكومي المباشر في تاريخ 1 نوفمبر 2022 مستوى 93.5 مليار دولار، منذ بداية الحرب ارتفع الدين المقوم بالهريفنا (العملية الأوكرانية) بنسبة 45%، منها الدين المحلي بنسبة 23% والخارجي بنسبة 63%. بشكل عام يقترب حجم الديون المضمونة من الدولة من 80% من الناتج المحلي الإجمالي".

وفي أغسطس الماضي، أفاد رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غتمانتسيف، بأنه في النصف الأول من عام 2022 ارتفع الدين العام المباشر والمضمون للبلاد إلى 105.39 مليار دولار، وزاد عبء الدين إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، قد ينمو الدين العام لأوكرانيا بحلول نهاية العام إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي