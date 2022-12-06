مخاوف في إسرائيل من مشروع مصري ضخم

علقت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، على استكمال مصر لأعمال المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش نهاية العام الجاري، في إطار أعمال تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وقالت وسائل الإعلام العبرية، عن الميناء بعد تطويره "ستكون له مزايا كبيرة يوفرها للعملاء خاصة أنه موقع استراتيجي، مشيرة إلى أن الميناء المصري بعد تطويره سيكون منافسا قويا للموانئ الإسرائيلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط".

ونقل موقع "بورت تو بورت" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، عن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قوله في تصريحات للصحافة المحلية المصرية: "إن الأعمال في المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش ستنتهي نهاية العام الجاري، وهناك تعاونا مع عدة جهات تبدي اهتماما بالمشروع بفضل المزايا التي يوفرها الميناء البحري وموقعه".

وكان جمال الدين قد أشار إلى آخر التطورات المتعلقة بتطوير ميناء السخنة والتي تشمل إنشاء مراسي جديدة وتعميق الميناء وإنشاء كاسرات أمواج.

وسيبلغ عدد أرصفة ميناء السخنة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ستة أرصفة على أن يتم تسريع وتيرة العمل لاستكمالها وفق الجدول الزمني المقرر منتصف العام المقبل.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية ستشهد خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشاريع والمصانع الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية