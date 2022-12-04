مصر تكشف عن ديون بمليارات الدولارات

توقع محمد معيط، وزير المالية المصري أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

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وأوضح معيط، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts اليوم الأحد، أن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف وأن إجمالى الدين الخارجى المستحق على الموازنة العامة للدولة يبلغ 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

واضاف أن "هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف".

المصدر: RT