صدور ورقة نقدية جديدة في الإمارات

أعلنت الإمارات إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51، على أن تطرح للتداول في النصف الأول من العام القادم.

وقال مصرف الإمارات المركزي أن الورقة الجديدة "مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن إصدار الورقة النقدية الجديدة، والتي تعد الرابعة في سلسلة مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، يأتي في إطار نهج المصرف المركزي لتطوير القطاع المالي في الدولة.

وكالة أنباء الإمارات

وأشارت الوكالة إلى أن المصرف المركزي حرص في تصميمه للورقة النقدية الجديدة "على تجسيد روح الاتحاد، وقصة نجاح دولة الإمارات، بالصور والرموز الحضارية والتنموية، التي تعكس الإنجازات العالمية الرائدة للدولة، والتي عززت مكانتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة خلال مدة زمنية قياسية".

ومن المقرر أن تكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات