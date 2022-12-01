كم يبلغ سعر برميل النفط العراقي؟

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.

وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و867 ألفا و946 برميلا، بإيرادات بلغت 8.231 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و204 ألفا و696 برميلا.

أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليوني و363 ألفا و20 برميلا.

وأضافت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 مليون و329 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولارا.

المصدر: RT