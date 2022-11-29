مولدوفا تستأنف ضخ الغاز الروسي إلى أوكرانيا

أفادت الشركة المسؤولة عن منظومة أنابيب الغاز في أوكرانيا بأن مولدوفا استأنفت، اليوم الثلاثاء، إمدادات الغاز الطبيعي العكسي إلى أوكرانيا، بعد أن توقفت أمس الاثنين.

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وقالت الشركة الأوكرانية في بيان اليوم، إن مولدوفا تقدمت بطلب لضخ الغاز الطبيعي في الاتجاهين عبر محطة الغاز الحدودية "غريبنيكي" (المسار الرئيسي لإمداد الغاز الروسي إلى مولدوفا).

وأمس أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأنه تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مولدوفا، إذ أن "مولدوفاغاز" لم تعد تنتهك التزامها بدفع قيمة الإمدادات لشهر نوفمبر 2022، ودفعت مقابل الغاز الذي تخزنه بأوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس