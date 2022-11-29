 
مباشر

مولدوفا تستأنف ضخ الغاز الروسي إلى أوكرانيا

مال وأعمال

مولدوفا تستأنف ضخ الغاز الروسي إلى أوكرانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9r7

أفادت الشركة المسؤولة عن منظومة أنابيب الغاز في أوكرانيا بأن مولدوفا استأنفت، اليوم الثلاثاء، إمدادات الغاز الطبيعي العكسي إلى أوكرانيا، بعد أن توقفت أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
"غازبروم" تعلن موقفها حول إمدادات الغاز إلى مولدوفا

وقالت الشركة الأوكرانية في بيان اليوم، إن مولدوفا تقدمت بطلب لضخ الغاز الطبيعي في الاتجاهين عبر محطة الغاز الحدودية "غريبنيكي" (المسار الرئيسي لإمداد الغاز الروسي إلى مولدوفا).

وأمس أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأنه تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مولدوفا، إذ أن "مولدوفاغاز" لم تعد تنتهك التزامها بدفع قيمة الإمدادات لشهر نوفمبر 2022، ودفعت مقابل الغاز الذي تخزنه بأوكرانيا. 

المصدر: إنترفاكس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا